الفريق الطبي باشر حالة المصابين بتوفير العلاجات اللازمة لهم
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأُصيب ستة آخرون، جرّاء حادث مروري وقع صباح اليوم الأحد، بطريق الحيانية - جنوب غربي محافظة حوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض.
وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض في تصريحات لـ«عاجل»، إن الهلال الأحمر باشر اليوم حادثًا مروريًا وقع في السادسة و44 دقيقة صباح اليوم، في طريق الحيانية - جنوب غربي محافظة حوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض.
وأشار إلى أن 3 فرق إسعافية باشرت الحادث؛ حيث اتضح وجود 10 أشخاص بينهم 4 وفيات؛ وست حالات إصاباتهم متفرقة ومتفاوتة في درجة الخطورة.
ولقيت طفلة مصرعها وأصيب 7 آخرون من عائلة واحدة بإصابات متفاوتة، الخميس الماضي، في انقلاب مركبة، بالباحة.
وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد «997» عن حادث انقلاب قبل مخفر الشرطة بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة.
وأضاف الزهراني، أنه تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر وأيضًا فرقة إسعافية من الصحة لموقع الحادث، حسب البلاغ الوارد للعمليات، بوجود عدد من الإصابات بالموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الهلال الأحمر لـ«عاجل»: 4 وفيات و6 مصابين في انقلاب سيارة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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