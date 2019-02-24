أمانة المدينة تشن أكثر من 12 ألف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة 12 ألفًا و643 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية عبر برنامج «راقب»، الهادف إلى رفع أداء الرقابة الصحية من خلال استحداث تقنيات الرقابة الميدانية ورفع إنتاجية المراقبين وتقييم أدائهم من خلال مؤشرات أداء يتم تطويرها باستمرار .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني، أن الهدف من تنفيذ الجولات الميدانية التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز وتشجيع المطاعم والمجمعات الاستهلاكية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية .

ونفذت الجولات على نطاق بلديات البلدية النسائية والحرم والعوالي وأحد والعيون وقباء والعقيق والبيداء والعاقول وأبيار الماشي والفريش والمندسة والمليليح والصويدرة.

ويسهم برنامج «راقب» في توثيق وإدارة جميع إجراءات العمليات الميدانية للمراقبين والمراقبات الميدانيين وطرق استقبال المهام في الميدان، وإرسال التقارير من الميدان بشكل إلكتروني .

ويعرف برنامج «راقب» بأنه نظام إلكتروني متكامل لتحويل جميع عمليات الرقابة اليدوية إلى الكترونية باستخدام أحدث الوسائل التقنية والأجهزة الذكية، بحيث توحد إجراءات الرقابة البلدية لجميع المراقبين والمفتشين ميدانيًّا وتضبطها سويًّا.

يقوم البرنامج بتوثيق جميع إجراءات العمليات الميدانية للمراقبين والمراقبات الميدانيين، وطرق استقبال المهام في الميدان وإرسال تقارير المهام من الميدان أيضًا بشكل إلكتروني، كما يحدد المسؤوليات والأدوار لمختلف الأطراف المشاركة بالعملية الرقابية ابتداءً من مراقب ومدير قسم وصولًا لدور رئيس البلدية.

ويأتي إطلاق أمانة المدينة المنورة لبرنامج «راقب» في إطار العمل على أهمية ضبط الجودة وتطوير إجراءات العمل الرقابي، وتحقيق رؤية الأمانة وتنفيذ خطتها الاستراتيجية للتحول الإلكتروني، وتقديم خدماتها للمستفيدين بشكل مرن، وفقًا لما ذكره وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني.

سبقت انطلاق عملية البث التجريبي للبرنامج في المدينة المنورة تنظيم ورشات تدريبية لفائدة مختلف المتدخلين في البرنامج الإلكتروني «راقب» بهدف تمكينهم من آلية عمل البرنامج. كما تمت دعوة الجهات الحكومية الأخرى مثل هيئة الرقابة والتحقيق، الشؤون الصحية، لجنة الحج، والجهات ذات العلاقة للمشاركة حتى تستفيد من نظام «راقب» بهدف تحقيق رؤية أمانة المنطقة لتعميم العمليات الرقابية على المنشآت.