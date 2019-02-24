«الزكاة والدخل» تطلق منصة الرحلات التعليمية للتثقيف بأعمال الضرائب

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل منصة تعليمية خاصة بالخطوات والمراحل التي يمر بها العميل أو صاحب المنشأة من بداية تسجيله في الهيئة العامة للزكاة والدخل، تحت مسمى «الرحلات التعليمية».

وتهدف المنصة إلى تثقيف المكلفين عن أعمال الهيئة الخاصة بالضرائب أو الزكاة، والخطوات التي يتبعونها بشكل مبسط.

وتحتوي «الرحلات التعليمية» على مقاطع مرئية تثقيفية، ورسومات توضيحية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف المكلف على تعاملاته الإلكترونية مع الهيئة، وما له من حقوق وما عليه من واجبات، سواء كان المكلف صاحب منشأة كبيرة أم متوسطة أو صغيرة.

وتم إطلاق أولى مراحل المنصة، وهي الرحلة التعليمية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، التي تتكون من 12 مرحلة، ابتداءً من كيفية التسجيل في البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل، مرورًا بمراحل عدة أهمها إصدار الشهادة الضريبية، وكيفية رفع الإقرار الضريبي، وكيفية سداد الضريبة، ومتى يحق للمكلف تقديم اعتراض، وتنتهي بكيفية إلغاء التسجيل.

وتعمل الهيئة الآن على إطلاق الرحلات التعليمية المتبقية الخاصة بزكاة المنشآت، ورحلات ضريبة الدخل، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الاستقطاع، تباعًا خلال الفترة المقبلة.

ويمكن الاطلاع على منصة الرحلات التعليمية في الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط التالي: www.edujourneys.gazt.gov.sa/#/courses.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل اعتمد «تسعير المعاملات»، التي تهدف إلى تطبيق المعالجات الضريبية المتفق عليها بين الدول لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (Base Erosion and Profit Shifting) الذي تهدف من خلاله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مع دول مجموعة العشرينG20، إلى تطبيق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة.



وتتضمن تعليمات تسعير المعاملات 26 مادة موزعة على 12 فصلًا، توضح المبادئ الأساسية لتسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة، وتشمل الطرق المعتمدة لتطبيق مبدأ السعر المحايد في التعاملات البينية، وتنص على الالتزامات الخاصة بالإفصاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين، وبيان يوضح الأشخاص التابعين للمكلف أو المرتبطين به وأعمالهم الدولية، والسجلات والوثائق التي يجب الاحتفاظ بها بما فيها الملف المحلي والملف الرئيسي - والتقرير الخاص بكل دولة، إضافةً إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق تعليمات تسعير المعاملات في المملكة.