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محمد بن مسعود - الدمام - قدم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيقة المشرف العام على تحرير الأخبار بمكتب "واس" وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة الشرقية، سعد محمد سعد الدوسري، سائلًا الله -العلي القدير- أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأعرب "الدوسري" وأبناء الفقيدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.
أمير الشرقية يعزي الدوسري في وفاة شقيقتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
قدم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيقة المشرف العام على تحرير الأخبار بمكتب "واس" وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة الشرقية، سعد محمد سعد الدوسري، سائلًا الله -العلي القدير- أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأعرب "الدوسري" وأبناء الفقيدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
02:45 PM
قدم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيقة المشرف العام على تحرير الأخبار بمكتب "واس" وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة الشرقية، سعد محمد سعد الدوسري، سائلًا الله -العلي القدير- أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
وأعرب "الدوسري" وأبناء الفقيدة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية على تعازيه ومواساته، داعياً الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.
، أمير الشرقية يعزي الدوسري في وفاة شقيقته ،
المصدر : الخليج 365
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