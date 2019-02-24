، للجنسين.. 483 وظيفة شاغرة تطرحها 10 شركات عبر غرفة الرياض ،

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بدأت، اليوم الأحد، المقابلات الشخصية لشغل 483 وظيفة فنية وإدارية أعلنت عنها 10 شركات في القطاع الخاص ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية، عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض، منها 321 وظيفة رجالية و162 نسائية، وسيستمر إجراء المقابلات الخاصة بهذه الوظائف حتى الخميس 28 فبراير الجاري، وذلك بمقر الغرفة والشركات.
وسيتواصل إجراء المقابلات اليوم الاثنين 25 فبراير؛ حيث ستجرى بمقر مركز إيبكوت للتدريب الساعة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة أخصائية تسويق برامج، وسيتم بغرفة الرياض الثامنة صباحاً إجراء المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة ممثلة مبيعات بشركة إمداد الخبرات، كما ستجرى أيضاً بمقر الغرفة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية لشغل وظيفتي محاسب زبائن، ومحضر قهوة بشركة أسواق التميمي.
أما في يوم الثلاثاء 26 فبراير ستجرى المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحاً للراغبات في شغل وظائف في شركة تألق الطب تحت مسمى موظفة علاقات مرضى، أخصائية تسويق، موظفة قسم اتصالات، محاسبة، موظفة استقبال، وستجرى في نفس اليوم بمؤسسة ركن سانیة التاسعة صباحاً مقابلات النساء لشغل وظائف تحت مسمي (بائعة، مصورة ومصممة، كاشیرة، تسويق إلكتروني)، كما ستجرى في هذا اليوم أيضاً المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحاً للراغبين في شغل وظائف تحت مسمي (فني، تقنية معلومات، مسؤول توظيف، أخصائي موارد بشرية، منسق غرفة التحكم، محاسب، عداد نقد، حارس أمن) بشركة أمنكو.
ويوم الأربعاء 27 فبراير فستجرى بمقر الغرفة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة بائعة تجميل في شركة الموارد التجارية، كما سيتم في هذا اليوم بمقر الغرفة الثامنة صباحاً إجراء المقابلات للراغبين في شغل وظائف في مركز إيبكوت للتدريب تحت مسمى (منسق تدريب، اختصاصي تسويق برامج)، كما ستجرى في نفس اليوم كذلك المقابلات الشخصية للراغبين بمقر شركة د. كيف القابضة العاشرة صباحاً لشغل وظيفة تحت مسمى (مشرف فترة، مشرف فرع)، وفي يوم الخميس 28 فبراير ستجرى بمقر الغرفة الساعة الثامنة صباحاً المقابلات لشغل عدد من الوظائف النسائية لدي شركة أمنكو تحت مسمى (أخصائية موارد بشرية، أخصائية توظيف، أخصائية قسم رواتب، مسؤولة توظيف، مسؤولة شؤون موظفين، مسؤولة رواتب، محاسبة، حارسة أمن).
للجنسين.. 483 وظيفة شاغرة تطرحها 10 شركات عبر غرفة الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
بدأت، اليوم الأحد، المقابلات الشخصية لشغل 483 وظيفة فنية وإدارية أعلنت عنها 10 شركات في القطاع الخاص ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية، عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض، منها 321 وظيفة رجالية و162 نسائية، وسيستمر إجراء المقابلات الخاصة بهذه الوظائف حتى الخميس 28 فبراير الجاري، وذلك بمقر الغرفة والشركات.
وسيتواصل إجراء المقابلات اليوم الاثنين 25 فبراير؛ حيث ستجرى بمقر مركز إيبكوت للتدريب الساعة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة أخصائية تسويق برامج، وسيتم بغرفة الرياض الثامنة صباحاً إجراء المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة ممثلة مبيعات بشركة إمداد الخبرات، كما ستجرى أيضاً بمقر الغرفة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية لشغل وظيفتي محاسب زبائن، ومحضر قهوة بشركة أسواق التميمي.
أما في يوم الثلاثاء 26 فبراير ستجرى المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحاً للراغبات في شغل وظائف في شركة تألق الطب تحت مسمى موظفة علاقات مرضى، أخصائية تسويق، موظفة قسم اتصالات، محاسبة، موظفة استقبال، وستجرى في نفس اليوم بمؤسسة ركن سانیة التاسعة صباحاً مقابلات النساء لشغل وظائف تحت مسمي (بائعة، مصورة ومصممة، كاشیرة، تسويق إلكتروني)، كما ستجرى في هذا اليوم أيضاً المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحاً للراغبين في شغل وظائف تحت مسمي (فني، تقنية معلومات، مسؤول توظيف، أخصائي موارد بشرية، منسق غرفة التحكم، محاسب، عداد نقد، حارس أمن) بشركة أمنكو.
ويوم الأربعاء 27 فبراير فستجرى بمقر الغرفة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة بائعة تجميل في شركة الموارد التجارية، كما سيتم في هذا اليوم بمقر الغرفة الثامنة صباحاً إجراء المقابلات للراغبين في شغل وظائف في مركز إيبكوت للتدريب تحت مسمى (منسق تدريب، اختصاصي تسويق برامج)، كما ستجرى في نفس اليوم كذلك المقابلات الشخصية للراغبين بمقر شركة د. كيف القابضة العاشرة صباحاً لشغل وظيفة تحت مسمى (مشرف فترة، مشرف فرع)، وفي يوم الخميس 28 فبراير ستجرى بمقر الغرفة الساعة الثامنة صباحاً المقابلات لشغل عدد من الوظائف النسائية لدي شركة أمنكو تحت مسمى (أخصائية موارد بشرية، أخصائية توظيف، أخصائية قسم رواتب، مسؤولة توظيف، مسؤولة شؤون موظفين، مسؤولة رواتب، محاسبة، حارسة أمن).
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
02:39 PM
يستمر إجراء المقابلات الخاصة بهذه الوظائف حتى الخميس 28 فبراير
بدأت، اليوم الأحد، المقابلات الشخصية لشغل 483 وظيفة فنية وإدارية أعلنت عنها 10 شركات في القطاع الخاص ترغب في شغلها بالكفاءات الوطنية، عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض، منها 321 وظيفة رجالية و162 نسائية، وسيستمر إجراء المقابلات الخاصة بهذه الوظائف حتى الخميس 28 فبراير الجاري، وذلك بمقر الغرفة والشركات.
وسيتواصل إجراء المقابلات اليوم الاثنين 25 فبراير؛ حيث ستجرى بمقر مركز إيبكوت للتدريب الساعة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة أخصائية تسويق برامج، وسيتم بغرفة الرياض الثامنة صباحاً إجراء المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة ممثلة مبيعات بشركة إمداد الخبرات، كما ستجرى أيضاً بمقر الغرفة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية لشغل وظيفتي محاسب زبائن، ومحضر قهوة بشركة أسواق التميمي.
أما في يوم الثلاثاء 26 فبراير ستجرى المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحاً للراغبات في شغل وظائف في شركة تألق الطب تحت مسمى موظفة علاقات مرضى، أخصائية تسويق، موظفة قسم اتصالات، محاسبة، موظفة استقبال، وستجرى في نفس اليوم بمؤسسة ركن سانیة التاسعة صباحاً مقابلات النساء لشغل وظائف تحت مسمي (بائعة، مصورة ومصممة، كاشیرة، تسويق إلكتروني)، كما ستجرى في هذا اليوم أيضاً المقابلات الشخصية بمقر غرفة الرياض الثامنة صباحاً للراغبين في شغل وظائف تحت مسمي (فني، تقنية معلومات، مسؤول توظيف، أخصائي موارد بشرية، منسق غرفة التحكم، محاسب، عداد نقد، حارس أمن) بشركة أمنكو.
ويوم الأربعاء 27 فبراير فستجرى بمقر الغرفة الثامنة صباحاً المقابلات الشخصية للراغبات في شغل وظيفة بائعة تجميل في شركة الموارد التجارية، كما سيتم في هذا اليوم بمقر الغرفة الثامنة صباحاً إجراء المقابلات للراغبين في شغل وظائف في مركز إيبكوت للتدريب تحت مسمى (منسق تدريب، اختصاصي تسويق برامج)، كما ستجرى في نفس اليوم كذلك المقابلات الشخصية للراغبين بمقر شركة د. كيف القابضة العاشرة صباحاً لشغل وظيفة تحت مسمى (مشرف فترة، مشرف فرع)، وفي يوم الخميس 28 فبراير ستجرى بمقر الغرفة الساعة الثامنة صباحاً المقابلات لشغل عدد من الوظائف النسائية لدي شركة أمنكو تحت مسمى (أخصائية موارد بشرية، أخصائية توظيف، أخصائية قسم رواتب، مسؤولة توظيف، مسؤولة شؤون موظفين، مسؤولة رواتب، محاسبة، حارسة أمن).
، للجنسين.. 483 وظيفة شاغرة تطرحها 10 شركات عبر غرفة الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.