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محمد بن مسعود - الدمام - حصل مساعد محمد حسين المصعبي، على درجة الماجستير من (قسم المناهج وطرق التدريس) بجامعة نجران بتقدير امتياز، وذلك عن رسالته "دور مشرفي التربية الإسلامية في تنمية المهارات التدريسية لدى المعلمين الجدد في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمنطقة نجران".
وتلقى "المصعبي" التهاني من الأهل والزملاء والأصدقاء، بحصوله على تلك الدرجة العلمية.
الماجستير لـ"المصعبي" من جامعة نجران بتقدير امتيازصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
حصل مساعد محمد حسين المصعبي، على درجة الماجستير من (قسم المناهج وطرق التدريس) بجامعة نجران بتقدير امتياز، وذلك عن رسالته "دور مشرفي التربية الإسلامية في تنمية المهارات التدريسية لدى المعلمين الجدد في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمنطقة نجران".
وتلقى "المصعبي" التهاني من الأهل والزملاء والأصدقاء، بحصوله على تلك الدرجة العلمية.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
02:27 PM
حصل مساعد محمد حسين المصعبي، على درجة الماجستير من (قسم المناهج وطرق التدريس) بجامعة نجران بتقدير امتياز، وذلك عن رسالته "دور مشرفي التربية الإسلامية في تنمية المهارات التدريسية لدى المعلمين الجدد في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمنطقة نجران".
وتلقى "المصعبي" التهاني من الأهل والزملاء والأصدقاء، بحصوله على تلك الدرجة العلمية.
، الماجستير لـ"المصعبي" من جامعة نجران بتقدير امتياز ،
المصدر : الخليج 365
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