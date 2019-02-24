، الماجستير لـ"المصعبي" من جامعة نجران بتقدير امتياز ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل مساعد محمد حسين المصعبي، على درجة الماجستير من (قسم المناهج وطرق التدريس) بجامعة نجران بتقدير امتياز، وذلك عن رسالته "دور مشرفي التربية الإسلامية في تنمية المهارات التدريسية لدى المعلمين الجدد في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمنطقة نجران".

وتلقى "المصعبي" التهاني من الأهل والزملاء والأصدقاء، بحصوله على تلك الدرجة العلمية.