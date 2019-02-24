، بعد الأمر الملكي بصرف راتب شهر.. وزير الحرس الوطني يشكر القيادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوّه بما تحظى به جميع القطاعات العسكرية من اهتمام بالغ وتطوير مستمر

رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- إثر صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة؛ تقديراً لأبناء هذا الوطن المخلصين من مختلف القطاعات العسكرية؛ لما بذلوه من جهود، وما قدموه من تضحيات فداءً للدين والوطن.

ونوّه الوزير بما تحظى به جميع القطاعات العسكرية من اهتمام بالغ وتطوير مستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه -حفظهما الله- سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، وأن يكتب النصر والعزة والتمكين لأبطالنا البواسل.