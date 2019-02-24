محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الأمن العام، قراراً بتعيين العميد، عبدالله بن مسفر الزهيري، مديراً لشرطة منطقة جازان .

وعبر العميد "الزهيري" عن سعادته بهذه الثقة، سائلاً الله تعالى له العون والتوفيق في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.