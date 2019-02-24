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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الأمن العام، قراراً بتعيين العميد، عبدالله بن مسفر الزهيري، مديراً لشرطة منطقة جازان .
وعبر العميد "الزهيري" عن سعادته بهذه الثقة، سائلاً الله تعالى له العون والتوفيق في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.
"الزهيري" مديراً لشرطة منطقة جازانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
أصدر مدير الأمن العام، قراراً بتعيين العميد، عبدالله بن مسفر الزهيري، مديراً لشرطة منطقة جازان .
وعبر العميد "الزهيري" عن سعادته بهذه الثقة، سائلاً الله تعالى له العون والتوفيق في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
02:20 PM
أصدر مدير الأمن العام، قراراً بتعيين العميد، عبدالله بن مسفر الزهيري، مديراً لشرطة منطقة جازان .
وعبر العميد "الزهيري" عن سعادته بهذه الثقة، سائلاً الله تعالى له العون والتوفيق في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.
، "الزهيري" مديراً لشرطة منطقة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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