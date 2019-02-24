، فيديو مخيف.. أفعى تلتهم طائراً بوضع "مستحيل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقطع وثّقته امرأة في أستراليا وأصبح بين الأكثر مشاهدة

لحظة مخيفة، ربما ليس لكل الناس؛ ولكن بالتأكيد لعدد من الطيور، التي قد تعتقد أنها بمنأى عن الحيوان الزاحف.

فقد أظهرت لقطات فيديو، التقطتها امرأة في أستراليا، أفعى ضخمة تقتل وتأكل طائراً وهي معلقة في الهواء، وأصبح الفيديو من بين الأكثر مشاهدة وتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي.

وسجلت اللقطات على سطح أحد البيوت؛ بل على هوائي تلفزيون لأحد البيوت في منطقة كينغزكليف في نيو ساوث ويلز بأستراليا، بحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقالت كاثي جيل، البالغة من العمر 60 عاماً: "أتذكر في البداية أنني شاهدت ما يحدث على هوائي التلفزيون، وتساءلت عما هو"؛ مشيرة إلى أنها شاهدت الأفعى والطائر عندما ذهب خارج المنزل لإطعام كلبها.

وبعد لحظات من "الصدمة"، تمكنت كاثي من الوصول إلى كاميرا فيديو وتسجيل المشهد الغريب، الذي قالت إنها تدرك أنه سيحظى بانتشار كبير على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وبرغم أن الفيديو قصير، لكن المهم في الأمر أن الأفعى، وهي غير سامة لكن عضتها مؤلمة ويمكنها قتل وافتراس كنغر، تمكنت من افتراس الطائر بالكامل، ولكن العملية استغرقت عدة ساعات بحسب ما ذكرته كاثي.

وحقق الفيديو أكثر من 3.5 مليون مشاهدة و36 ألف تعليق و25 ألف مشاركة حتى الآن، منذ عرضه على موقع "9 نيوز" الأسترالي.