، "السبيعي": إيداع رواتب معلمات التعليم المستمر ببيشة غداً وعلى دفعات ،

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أوضح المتحدث الرسمي لـ "تعليم بيشة" ناجي عايش السبيعي؛ أنه بدءاً من يوم غدٍ الإثنين، وعلى دفعات حتى نهاية الأسبوع يودع "تعليم بيشة" رواتب معلمات التعليم المستمر "تعليم الكبيرات سابقاً" في حساباتهن؛ وذلك تأكيداً لما ذكرته الإدارة سابقاً بصرفها هذا الشهر.
وكان تأخير صرف مكافآت معلمات الكبيرات بمحو الأمية "مسائي" بمحافظة بيشة منذ بداية العام الدراسي الحالي، قد أثار قلق واستياء المعلمات في ظل عدم مساواتهن بقائدات المدارس بعد تحويل رواتبهن لإحدى الشركات، وإبقاء القائدات على التعليم.
ونشرت "الخليج 365"، في الفترة الماضية، عن تذمر عديد من معلمات الكبيرات بمحو الأمية، من تأخير مكافآتهن منذ بداية العام الدراسي، وأن الكثير منهن التزمن بالعمل في الفترة المسائية، وضغطن على أنفسهن للعمل، والجمع بين الفترتين الصباحية والمسائية.
"السبيعي": إيداع رواتب معلمات التعليم المستمر ببيشة غداً وعلى دفعاتسعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-24
أوضح المتحدث الرسمي لـ "تعليم بيشة" ناجي عايش السبيعي؛ أنه بدءاً من يوم غدٍ الإثنين، وعلى دفعات حتى نهاية الأسبوع يودع "تعليم بيشة" رواتب معلمات التعليم المستمر "تعليم الكبيرات سابقاً" في حساباتهن؛ وذلك تأكيداً لما ذكرته الإدارة سابقاً بصرفها هذا الشهر.
وكان تأخير صرف مكافآت معلمات الكبيرات بمحو الأمية "مسائي" بمحافظة بيشة منذ بداية العام الدراسي الحالي، قد أثار قلق واستياء المعلمات في ظل عدم مساواتهن بقائدات المدارس بعد تحويل رواتبهن لإحدى الشركات، وإبقاء القائدات على التعليم.
ونشرت "الخليج 365"، في الفترة الماضية، عن تذمر عديد من معلمات الكبيرات بمحو الأمية، من تأخير مكافآتهن منذ بداية العام الدراسي، وأن الكثير منهن التزمن بالعمل في الفترة المسائية، وضغطن على أنفسهن للعمل، والجمع بين الفترتين الصباحية والمسائية.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
01:33 PM
تذمرهن من تأخرها منذ بـداية العام الدراسي والتزامهن بالعمـل نقـلته "سبـق"
أوضح المتحدث الرسمي لـ "تعليم بيشة" ناجي عايش السبيعي؛ أنه بدءاً من يوم غدٍ الإثنين، وعلى دفعات حتى نهاية الأسبوع يودع "تعليم بيشة" رواتب معلمات التعليم المستمر "تعليم الكبيرات سابقاً" في حساباتهن؛ وذلك تأكيداً لما ذكرته الإدارة سابقاً بصرفها هذا الشهر.
وكان تأخير صرف مكافآت معلمات الكبيرات بمحو الأمية "مسائي" بمحافظة بيشة منذ بداية العام الدراسي الحالي، قد أثار قلق واستياء المعلمات في ظل عدم مساواتهن بقائدات المدارس بعد تحويل رواتبهن لإحدى الشركات، وإبقاء القائدات على التعليم.
ونشرت "الخليج 365"، في الفترة الماضية، عن تذمر عديد من معلمات الكبيرات بمحو الأمية، من تأخير مكافآتهن منذ بداية العام الدراسي، وأن الكثير منهن التزمن بالعمل في الفترة المسائية، وضغطن على أنفسهن للعمل، والجمع بين الفترتين الصباحية والمسائية.
، "السبيعي": إيداع رواتب معلمات التعليم المستمر ببيشة غداً وعلى دفعات ،
المصدر : الخليج 365
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