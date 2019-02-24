كراني: الكتلة الباردة بدأت ترحل وأجواء دافئة تعم المملكة

توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن تسود أجواء دافئة مناطق المملكة نتيجة بدء رحيل الكتلة الباردة. وقال عبر حسابه في “تويتر”: بعون الله بدأت الكتلة الباردة رحيلها عن الشمال؛ ليسود الدفء أجواء المملكة كافة، مع تحرك حزام سحابي من أواسط إفريقيا في اتجاه الغربية والمرتفعات الجبلية وشرقها والجنوبية الغربية، وتحرك تدريجي للوسطى، ثم للشرقية، تتخلله خلايا ممطرة، خاصة على الغربية، المصايف، الجنوبية الغربية.. والعلم لله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: عسير، نجران، جازان، الباحة، والطائف، في حين تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب وشمال غرب المملكة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.

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