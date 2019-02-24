شاهد: تفاصيل البوابة الوطنية للتوظيف البديلة لجدارة وحقيقة إلغاء النقاط

قررت وزارة الخدمة المدنية للتطوير والتخطيط في المملكة العربية السعودية، يوم الاحد، استبدال منصة جدارة للتوظيف، بـ البوابة الوطنية للتوظيف.

وأقر وكيل وزارة الخدمة المدنية ماجد بتال، توحيد منصة التوظيف الإلكتروني لطالبي العمل من الخريجين والخريجات، سواءً كانت هذه الوظائف إدارية أو تعليمية أو صحية أو هندسية.

وحسب بتال، فإن لوائح الانتظار السابقة في ‎جدارة سوف تنقل للبوابة الوطنية للتوظيف التي ستتولى دور الإعلان واستقبال التقديم على الوظائف.

وأشار إلى أن إجراءات التوظيف ستبقى عن طريق جدارة، مشيرا إلى أن كافة المتقدمين السابقين على موقع جدارة لن يفقدوا نقاطهم المكتسبة.

وقال، إن آلية التصنيف الجديد للوظائف وفقًا للائحة الجديدة، متاحة الآن على موقع الوزارة، مشيرًا إلى أنها عبارة عن نظام إلكتروني يقوم بقراءة المؤهلات وتصنيف الوظائف عليها بشكل آلي وبدون أي تدخل بشري.

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وأكد أن التقدم للوظائف عن طريق منصة «جدارة»، سيتم وقفه، واستبدال البوابة الوطنية للتوظيف به، التي ستكون أكثر مرونة.

وكشف أن هناك فرقًا بين «جدارة» وبين البوابة الوطنية للتوظيف بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية، قائلًا إن لوائح الانتظار السابقة في جدارة سوف تنقل للبوابة الوطنية للتوظيف، ولن يفقد أحد النقاط المكتسبة؛ ليصبح دور البوابة هو الإعلان والتقدم على الوظائف، لكن إجراءات التوظيف نفسها تتم عن طريق «جدارة».

وواصل: «ستضم البوابة الوطنية القطاعين العام والخاص، وهذا ما يميزها عن جدارة، كما سيتمثل‏ دور وزارة الخدمة المدنية الجديد، في الحوكمة والمراجعة، مع بناء إدارات الموارد البشرية في الجهات الرسمية».

وأشار إلى أن هناك العديد من الوظائف تتاح في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص والعكس، فبدلًا من أن تسجل الوظائف في أكثر من مكان مثل «جدارة» و«طاقات» يكون هناك مكان واحد يسهل على الجميع، بالإضافة إلى توفير البيانات ومعالجتها كلها في مكان واحد أما إجراء التوظيف فيختلف بعض الشيء.

وأضاف وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير أن دورنا الجديد هو «الحوكمة» والمراجعة، مع بناء إدارات الموارد البشرية الجديدة في الجهات الرسمية، كما أن الموظف يعمل في العطلة الأسبوعية بدون مكافأة، لكن هذا الأمر محصور فقط فيمن يعملون بنظام «الشيفتات».