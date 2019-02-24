بالفيديو.. طالبة سعودية تبتكر مضادًّا لحماية أنابيب النفط من التآكل

نجحت طالبة سعودية، في ابتكار مركب كيميائي، لاستخدامه كمضادّ لحماية أنابيب نقل النفط من التآكل، بتكلفة مالية زهيدة.

وأوضحت ريماس بنت صالح البارقي الطالبة في إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الليث، أن مشروعها يحمل عنوان «تحضير مركبات النانوكمبوزيت الكاتيونية لتطبيقها كمضادات الترسيب والتأكل داخل أنابيب الصلب الكربوني وأدوات نقل النفط».

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وأشارت «ريماس» إلى أن ما دفعها لابتكار مثل هذا المشروع هو أن المملكة الآن أكبر دولة مصدرة للنفط، وفي خطوط الأنابيب تحدث مشكلة تآكل الأنبوب، وأن هذا التآكل يحدث من خلال البكتريا التي تدخل مع النفط إلى أنابيب البترول، ومن الممكن أن يتم تغيير خط أنبوب كامل بأموال هائلة، وهو ما دفعها إلى اختراع هذا المشروع الذي يساعد على قتل البكتريا وحماية الأنبوب، ولا تؤثر على النفط في الوقت نفسه.

وقالت ريماس إنها سعت لحل هذه المشكلة، وتوصلت إلى مادة كيميائية مثبطة مشتقة من البنزين، تساعد على تآكل البكتريا وتحمي الأنبوب؛ لأن البنزين من مشتقات النفط، مشيرةً إلى أن ابتكارها يسهم في خدمة قطاع النفط، من خلال إطالة العمر الافتراضي للأنبوب بتكاليف مالية بسيطة.

يُذكر أن ريماس قد تأهلت مؤخرًا إلى المرحلة الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2019م»، الذي أقامته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.