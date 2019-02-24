«سند محمد بن سلمان» يحدد شرط إعادة التقديم في البرنامج

أوضح برنامج «سند محمد بن سلمان» أنه يمكن للمواطن إعادة تقديم طلب الاستفادة، في حال عدم مطابقة بياناته لشروط العطاء في المرة الأولى، بعد اطلاعه على الأسباب.

وقال سند محمد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، الأحد: «في حال عدم مطابقة بياناتك لشروط العطاء؛ يمكنك التعرف على أسباب عدم المطابقة، وإعادة تقديم طلبك من خلال موقع برنامج سند محمد بن سلمان».

وأشار البرنامج إلى أنه عند وصول إشعار بعدم القبول لحالة الطلب عبر البريد الإلكتروني، يتم توضيح السبب لحالة الطلب عبر الموقع، لافتًا إلى أنه في حال كان السبب الموضح غير دقيق، يتم التوجه للجهات المعنية لتحديث معلومات صاحب الطلب، ثم يتم إعادة تقديم الطلب.

وأوضح البرنامج أن بإمكان صاحب الطلب تقديم اعتراض من خلال القسم المخصص.

وفي 30 ديسمبر 2018، وجَّه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإطلاق برنامج «سند محمد بن سلمان»، انطلاقًا من سعي سموه لتنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات وامتدادًا لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار.

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ويهدف البرنامج إلى تلمُّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة، إضافة لوضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد؛ وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويعمل البرنامج وفقًا للتوجيه الكريم على تعزيز المعرفة والتوعية؛ سعيًا لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها وضمان استدامة أثر العطاء في المجتمع دون أن يقتصر ذلك على العطاء المباشر.

وامتثالًا للتوجيه الكريم من سموه، بدأت فرق العمل في الإعداد والتحضير للبرنامج وفقًا للبناء والحوكمة وشمولية المبادرات المتوافقة مع أهداف التوجهات؛ من حيث نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030؛ لإيجاد تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.

وسيرًا على نهج سمو الأمير محمد بن سلمان؛ لتحقيق العيش الكريم وضمان توفير التنمية المجتمعية، ووفقًا لتعاليم ديننا الإسلامي الذي يحث على التعاضد والتكاتف، ركز البرنامج على وضع أهدافه باتساق مع تلك القيم.

وأطلق برنامج «سند محمد بن سلمان» أولى عطاءاته للمرحلة الأولى بمبادرة «سند الزواج»؛ سعيًا لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.

ويتركز برنامج «سند محمد بن سلمان» على العديد من المبادرات الاجتماعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها الأمير محمد بن سلمان سابقًا، كان آخرها: دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها، ومن المقرر إطلاق عدد من المبادرات بشكل متتابع في المراحل المقبلة على أن تنفذ من المكتب الخاص لسموه، إضافة إلى ذلك يتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج تفاصيل أوسع عن المبادرات وأهدافها www.snad.org.sa