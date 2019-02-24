السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير الإفتاء بالمنطقة



عرعر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن راشد المسعود.

وبحث سموه خلال الاستقبال عدد من الموضوعات التي تهم المنطقة، مشيداً بالدور المهم الذي تمثله فروع الإفتاء عموماً بالمملكة في تبيان الحق للناس وتوضحيه ودرء الشبهات وبالجهود التي يبذلها فرع الإفتاء بالمنطقة من خلال التوجيه والنصح والإرشاد وعقد اللقاءات والمحاضرات الدينية التي تهم الفرد والمجتمع.

وتسلم سمو أمير الحدود الشمالية, إهداءً علميًا من سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ تقديراً لرعاية سموه واهتمامه بمكتب الإفتاء في المنطقة.

من جهته أعرب الشيخ المسعود, عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حفاوة الاستقبال، مثمنًا توجيهاته التي ستكون عونًا له - بإذن الله - في مهام فرع الإفتاء بالمنطقة.

// انتهى //

14:13ت م

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عرعر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن راشد المسعود.وبحث سموه خلال الاستقبال عدد من الموضوعات التي تهم المنطقة، مشيداً بالدور المهم الذي تمثله فروع الإفتاء عموماً بالمملكة في تبيان الحق للناس وتوضحيه ودرء الشبهات وبالجهود التي يبذلها فرع الإفتاء بالمنطقة من خلال التوجيه والنصح والإرشاد وعقد اللقاءات والمحاضرات الدينية التي تهم الفرد والمجتمع.وتسلم سمو أمير الحدود الشمالية, إهداءً علميًا من سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ تقديراً لرعاية سموه واهتمامه بمكتب الإفتاء في المنطقة.من جهته أعرب الشيخ المسعود, عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حفاوة الاستقبال، مثمنًا توجيهاته التي ستكون عونًا له - بإذن الله - في مهام فرع الإفتاء بالمنطقة.// انتهى //14:13ت م0106

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