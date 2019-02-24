السعودية اليوم / أمير جازان بالنيابة يستقبل مدير شرطة جازان المعين



جيزان 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام شرطة المنطقة السابق اللواء الدكتور مساعد بن منير الرشيدي , ومدير الشرطة المعين العميد عبدالله بن سفر محمد الزهيري بعد صدور الأمر الكريم بتعيينه مديراً عاماً لشرطة منطقة جازان.

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء , بالجهود المشكورة والأعمال التي قام بها مدير الشرطة السابق طيلة فترة عمله مديراً لشرطة المنطقة , متمنياً له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه في منصبه الجديد.

وقدم سمو أمير جازان بالنيابة التهنئة لمدير شرطة جازان المعين , راجياً له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد, موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر الاستقبال وكيل الامارة للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ.

// انتهى //

14:13ت م

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جيزان 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام شرطة المنطقة السابق اللواء الدكتور مساعد بن منير الرشيدي , ومدير الشرطة المعين العميد عبدالله بن سفر محمد الزهيري بعد صدور الأمر الكريم بتعيينه مديراً عاماً لشرطة منطقة جازان.ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء , بالجهود المشكورة والأعمال التي قام بها مدير الشرطة السابق طيلة فترة عمله مديراً لشرطة المنطقة , متمنياً له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه في منصبه الجديد.وقدم سمو أمير جازان بالنيابة التهنئة لمدير شرطة جازان المعين , راجياً له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد, موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.حضر الاستقبال وكيل الامارة للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ.// انتهى //14:13ت م0105

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