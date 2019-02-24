السعودية اليوم / الأمم المتحدة : 2018 يسجل أعلى حصيلة للقتلى المدنيين في أفغانستان



كابل 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ( يوناما ) ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الصراع في أفغانستان أسفر العام الماضي عن أعلى حصيلة حتى الآن في أعداد الضحايا المدنيين.

وأوضحت يوناما في تقرير صدر ،اليوم أن 3804 مدني، على الأقل، قُتلوا في عام 2018، بزيادة 11 %، مقارنة بعام 2017 .

وينسب التقرير إلى حركة طالبان مسؤولية سقوط 37 % من الضحايا، بانخفاض 7 %، مقارنة بعام 2017 وزاد عدد الضحايا المدنيين بسبب تنظيم داعش الإرهابي بأكثر من الضعف في عام 2018، مما يمثل حوالي 20 % من القتلى.

// انتهى //

13:59ت م

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كابل 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسذكرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ( يوناما ) ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الصراع في أفغانستان أسفر العام الماضي عن أعلى حصيلة حتى الآن في أعداد الضحايا المدنيين.وأوضحت يوناما في تقرير صدر ،اليوم أن 3804 مدني، على الأقل، قُتلوا في عام 2018، بزيادة 11 %، مقارنة بعام 2017 .وينسب التقرير إلى حركة طالبان مسؤولية سقوط 37 % من الضحايا، بانخفاض 7 %، مقارنة بعام 2017 وزاد عدد الضحايا المدنيين بسبب تنظيم داعش الإرهابي بأكثر من الضعف في عام 2018، مما يمثل حوالي 20 % من القتلى.// انتهى //13:59ت م0103

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