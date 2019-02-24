السعودية اليوم / مركز الحي المتعلم بصامطة يستعد لإطلاق برامجه التدريبية



صامطة ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٠ الموافق ٢٤ فبراير ٢٠١٩ م واس

بدأ مركز الحي المتعلم بمحافظة صامطة التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، التسجيل في برامجه التدريبية المجانية لأبناء المحافظة، التي ستنطلق من مقر مدرسة ديحمة الثانوية.

وأوضح قائد المركز محمد بن أحمد طياش، أن مركز الحي المتعلم هو برنامج تعليمي وتدريبي يكسب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بوسائل جاذبة ومميزة تؤهلهم لسوق العمل من خلال العديد من الدورات التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من سن الخامس عشرة فما فوق.

// انتهى //

13:56ت م

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صامطة ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٠ الموافق ٢٤ فبراير ٢٠١٩ م واسبدأ مركز الحي المتعلم بمحافظة صامطة التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، التسجيل في برامجه التدريبية المجانية لأبناء المحافظة، التي ستنطلق من مقر مدرسة ديحمة الثانوية.وأوضح قائد المركز محمد بن أحمد طياش، أن مركز الحي المتعلم هو برنامج تعليمي وتدريبي يكسب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بوسائل جاذبة ومميزة تؤهلهم لسوق العمل من خلال العديد من الدورات التي تقام في الفترة المسائية مستهدفة الفئات العمرية من سن الخامس عشرة فما فوق.// انتهى //13:56ت م0102

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