السعودية اليوم / أمانة منطقة تبوك تصادر 180 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر



تبوك 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

صادرت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية القادسية الفرعية 180 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، وذلك خلال جولات مراقبي البلدية الاعتيادية على المطاعم، الواقعة ضمن نطاق عملها.

وأوضح رئيس بلدية القادسية الفرعية إبراهيم العمراني، أنه خلال جولات مراقبي البلدية الاعتيادية على المطاعم ضبطت عدة مخالفات متمثلة في تدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية، ووجود لحوم فاسدة ومجهولة المصدر، نتج عنها إنذار 30 منشأة وإغلاق محلين لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق، إضافةً إلى مصادرة 180 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر وأدوات وأواني تالفة مخصصة للطبخ، مشيرًا إلى أن لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية ستطبق بحق جميع المخالفين مع إلزامهم بتطبيق جميع الاشتراطات البلدية اللازمة.

// انتهى //

13:51ت م

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تبوك 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسصادرت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية القادسية الفرعية 180 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، وذلك خلال جولات مراقبي البلدية الاعتيادية على المطاعم، الواقعة ضمن نطاق عملها.وأوضح رئيس بلدية القادسية الفرعية إبراهيم العمراني، أنه خلال جولات مراقبي البلدية الاعتيادية على المطاعم ضبطت عدة مخالفات متمثلة في تدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية، ووجود لحوم فاسدة ومجهولة المصدر، نتج عنها إنذار 30 منشأة وإغلاق محلين لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق، إضافةً إلى مصادرة 180 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر وأدوات وأواني تالفة مخصصة للطبخ، مشيرًا إلى أن لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية ستطبق بحق جميع المخالفين مع إلزامهم بتطبيق جميع الاشتراطات البلدية اللازمة.// انتهى //13:51ت م0099

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