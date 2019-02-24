السعودية اليوم / جامعة بيشة تشارك في المؤتمر والمعرض السنوي العاشر للتعليم الخليجي



أبها 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

تشارك جامعة بيشة في المؤتمر والمعرض السنوي العاشر للتعليم الخليجي الذي بدأت فعالياته اليوم، في رحاب جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، تحت شعار "الاتجاهات الحثيثة في التعليم نحو الاقتصاد الصديق للبيئة".

وزار وكيل التعليم الأهلي بوزارة التعليم الدكتور سعد آل فهيد جناح الجامعة المشارك بالمعرض، مستمعًا إلى نبذة من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني، ومدير إدارة التعاون الدولي سعد بن عبدالله الشمراني، عن أبرز البرامج الأكاديمية التي تحقق التكامل وربط الدراسة مع احتياجات سوق العمل، إضافةً إلى الاستثمارات في مجال التعليم والاستثمار في الطلاب والكادر البشري للابتعاث والدراسة الخارجية.

يذكر أن المؤتمر يهدف لجمع المؤسسات الأكاديمية لبحث موضوعات ابتعاث الطلاب إقليميًا ودوليًا، وإتاحة الفرصة للجهات التعليمية من مدارس وجامعات محلية وعالمية، لكي يلتقوا وجهًا لوجه مع جهات الابتعاث في اجتماعات مخصصة، للتناقش حول خططهم الخاصة بالتعليم.

// انتهى //

13:50ت م

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أبها 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستشارك جامعة بيشة في المؤتمر والمعرض السنوي العاشر للتعليم الخليجي الذي بدأت فعالياته اليوم، في رحاب جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، تحت شعار "الاتجاهات الحثيثة في التعليم نحو الاقتصاد الصديق للبيئة".وزار وكيل التعليم الأهلي بوزارة التعليم الدكتور سعد آل فهيد جناح الجامعة المشارك بالمعرض، مستمعًا إلى نبذة من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني، ومدير إدارة التعاون الدولي سعد بن عبدالله الشمراني، عن أبرز البرامج الأكاديمية التي تحقق التكامل وربط الدراسة مع احتياجات سوق العمل، إضافةً إلى الاستثمارات في مجال التعليم والاستثمار في الطلاب والكادر البشري للابتعاث والدراسة الخارجية.يذكر أن المؤتمر يهدف لجمع المؤسسات الأكاديمية لبحث موضوعات ابتعاث الطلاب إقليميًا ودوليًا، وإتاحة الفرصة للجهات التعليمية من مدارس وجامعات محلية وعالمية، لكي يلتقوا وجهًا لوجه مع جهات الابتعاث في اجتماعات مخصصة، للتناقش حول خططهم الخاصة بالتعليم.// انتهى //13:50ت م0098

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