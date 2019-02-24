اجتماعي / لجنة أصدقاء المرضى ببريدة تنظم حملة تبرع بالدم في مقر غرفة القصيم



بريدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

تنظم لجنة أصدقاء المرضى ببريدة غداً حملة للتبرع بالدم في مقر الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، وذلك بالتعاون مع إدارة بنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

وأوضح أمين عام الغرفة سعود الفدّا أن الحملة تأتي في إطار دور الغرفة الاجتماعي تجاه المجتمع المحيط ومنتسبي الغرفة بهدف تعميق الروابط وتعزيز التواصل بين مختلف شرائحه وتحقيق مبادئ التكامل والتناغم الاجتماعي، مشيراً إلى أن حملة التبرع بالدم تدخل ضمن إطار نشاط اللجنة في برنامج عملها للعام الحالي 2019م، مفيداً بأن هناك فريقاً من الأطباء والفنيين من بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي سيشرف على تنفيذ الحملة وفق الإجراءات الآمنة والاشتراطات الصحية المحددة لها.

// انتهى //

13:50ت م

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بريدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستنظم لجنة أصدقاء المرضى ببريدة غداً حملة للتبرع بالدم في مقر الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، وذلك بالتعاون مع إدارة بنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.وأوضح أمين عام الغرفة سعود الفدّا أن الحملة تأتي في إطار دور الغرفة الاجتماعي تجاه المجتمع المحيط ومنتسبي الغرفة بهدف تعميق الروابط وتعزيز التواصل بين مختلف شرائحه وتحقيق مبادئ التكامل والتناغم الاجتماعي، مشيراً إلى أن حملة التبرع بالدم تدخل ضمن إطار نشاط اللجنة في برنامج عملها للعام الحالي 2019م، مفيداً بأن هناك فريقاً من الأطباء والفنيين من بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي سيشرف على تنفيذ الحملة وفق الإجراءات الآمنة والاشتراطات الصحية المحددة لها.// انتهى //13:50ت م0097

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