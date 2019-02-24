السعودية اليوم / مدير فرع هيئة السياحة بنجران يتفقد المواقع الأثرية في آبار حمى



نجران 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح، أعمال التسوير والحماية للمواقع الأثرية في آبار حمى شمال نجران.

وأكد آل مريح أن هذه الجولة التي شملت آبار حمى الأثرية، وموقع وريك، وجبل صيدح وموقع نقش حمى، تأتي ضمن جهود فرع الهيئة بالمنطقة للحفاظ على الآثار والتراث الوطني.

// انتهى //

13:50ت م

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نجران 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستفقد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح، أعمال التسوير والحماية للمواقع الأثرية في آبار حمى شمال نجران.وأكد آل مريح أن هذه الجولة التي شملت آبار حمى الأثرية، وموقع وريك، وجبل صيدح وموقع نقش حمى، تأتي ضمن جهود فرع الهيئة بالمنطقة للحفاظ على الآثار والتراث الوطني.// انتهى //13:50ت م0096

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