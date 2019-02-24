السعودية اليوم / وزير الحرس الوطني يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي



الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير

بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات فداءً للدين والوطن.

ونوه ً سموه بما تحظى به جميع القطاعات العسكرية من اهتمام بالغ وتطوير مستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، وأن يكتب النصر والعزة والتمكين لأبطالنا البواسل.

// انتهى //

13:49ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ إثر صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، تقديراً لأبناء هذا الوطن المخلصين من مختلف القطاعات العسكرية، لمابذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات فداءً للدين والوطن.ونوه ً سموه بما تحظى به جميع القطاعات العسكرية من اهتمام بالغ وتطوير مستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لوطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، وأن يكتب النصر والعزة والتمكين لأبطالنا البواسل.// انتهى //13:49ت م0094

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