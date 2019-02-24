السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الجزئية



بريدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم, رئيس المحكمة الجزئية بالمنطقة عمر الحسن، يرافقه مساعد رئيس المحكمة عبدالله التويجري وعددٌ من القضاة.

ورحّب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع، مؤكداً أهمية التمسك بكتاب الله وسنة نبيه منهجاً ودستوراً، وهو المنهج الذي قامت على هذه الدولة منذ تأسيسها إلى وقتنا الحاضر، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء والقضاة ونزاهتهم في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل, في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة بالمملكة.

// انتهى //

13:48ت م

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بريدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم, رئيس المحكمة الجزئية بالمنطقة عمر الحسن، يرافقه مساعد رئيس المحكمة عبدالله التويجري وعددٌ من القضاة.ورحّب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع، مؤكداً أهمية التمسك بكتاب الله وسنة نبيه منهجاً ودستوراً، وهو المنهج الذي قامت على هذه الدولة منذ تأسيسها إلى وقتنا الحاضر، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء والقضاة ونزاهتهم في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل, في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لكل ما يدعم تطوير القضاء والقضاة بالمملكة.// انتهى //13:48ت م0093

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