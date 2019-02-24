السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم دورة "الأمن الفكري واللحمة الوطنية" لمراقبي مساجد حائل



حائل 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق24 فبراير 2019 م واس

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، الدورة العلمية لمراقبي المساجد بمدينة حائل، بعنوان "الأمن الفكري واللحمة الوطنية" .

وتناولت محاور الدورة تعزيز الوسطية والاعتدال، وتحقيق الأمن الفكري، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتعزيز اللحمة الوطنية، والتحذير من الجماعات المتطرفة والمخالفة لمنهج السلف الصالح، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ.

// انتهى //

13:47ت م

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حائل 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق24 فبراير 2019 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، الدورة العلمية لمراقبي المساجد بمدينة حائل، بعنوان "الأمن الفكري واللحمة الوطنية" .وتناولت محاور الدورة تعزيز الوسطية والاعتدال، وتحقيق الأمن الفكري، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتعزيز اللحمة الوطنية، والتحذير من الجماعات المتطرفة والمخالفة لمنهج السلف الصالح، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ.// انتهى //13:47ت م0091

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