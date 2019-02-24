السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل العميد الجربوع بمناسبة تعيينه مديراً لسجون المنطقة



بريدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبة اليوم، العميد خالد بن منصور الجربوع الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتعيينه مديراً للسجون بالمنطقة، وذلك بحضور مدير سجون منطقة القصيم السابق اللواء محمود بن صالح الغفيلي.

ورحب سموه بالجربوع وهنأه على الثقة الكريمة, مؤكداً على أهمية مواصلة العمل على كل ما من شأنه رفعه وتوفير العمل الإيجابي للسجون في المنطقة, مقدراً سموه كل الجهود التي بذلت من قبل اللواء الغفيلي خلال فترة عملة في المنطقة، والذي صدر قرار إلحاقه بالجهاز الرئيسي بالمديرية, داعياً المولى - عز وجل - أن يعينهما على تأدية الأمانة وأن يحيطهم بالتوفيق والنجاح خلال مسيرتهم العملية.

من جهته أعرب العميد الجربوع عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه, مثمناً توجيهات سموه الكريم والتي ستكون عوناً ونبراساً له - بإذن الله - في خدمة الوطن وبذل أقصى الجهود لخدمة القطاع.

// انتهى //

13:43ت م

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بريدة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبة اليوم، العميد خالد بن منصور الجربوع الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتعيينه مديراً للسجون بالمنطقة، وذلك بحضور مدير سجون منطقة القصيم السابق اللواء محمود بن صالح الغفيلي.ورحب سموه بالجربوع وهنأه على الثقة الكريمة, مؤكداً على أهمية مواصلة العمل على كل ما من شأنه رفعه وتوفير العمل الإيجابي للسجون في المنطقة, مقدراً سموه كل الجهود التي بذلت من قبل اللواء الغفيلي خلال فترة عملة في المنطقة، والذي صدر قرار إلحاقه بالجهاز الرئيسي بالمديرية, داعياً المولى - عز وجل - أن يعينهما على تأدية الأمانة وأن يحيطهم بالتوفيق والنجاح خلال مسيرتهم العملية.من جهته أعرب العميد الجربوع عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه, مثمناً توجيهات سموه الكريم والتي ستكون عوناً ونبراساً له - بإذن الله - في خدمة الوطن وبذل أقصى الجهود لخدمة القطاع.// انتهى //13:43ت م0089

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