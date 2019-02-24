

عرعر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية يوم الثلاثاء القادم لقاءً تعريفياً عن مهام البلدية النسائية بأمانة بالمنطقة تقدمها رئيسة البلدية النسائية دليل الشمري .

ويهدف اللقاء إلى التعريف بالخدمات المقدمة للمجتمع النسائي، واستثمار القدرات الإبداعية للمرأة والسعي لتمكينها.

// انتهى //

13:43ت م

0088



عرعر 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية يوم الثلاثاء القادم لقاءً تعريفياً عن مهام البلدية النسائية بأمانة بالمنطقة تقدمها رئيسة البلدية النسائية دليل الشمري .ويهدف اللقاء إلى التعريف بالخدمات المقدمة للمجتمع النسائي، واستثمار القدرات الإبداعية للمرأة والسعي لتمكينها.// انتهى //13:43ت م0088

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "مهام البلدية النسائية" .. لقاء تعريفي في غرفة الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.