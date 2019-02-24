السعودية اليوم / جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالشرقية تحقق المركز الأول في جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن



الدمام 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق24 فبراير 2019 م واس

حققت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية المركز الأول في الفرع الأول "للبنين" للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الـ 21 للعام الحالي، كما حققت المركز الأول في الفرع الثالث والمركز الثاني في الفرع الخامس "للبنات".

وحل في المركز الأول في الفرع الأول للبنين مجاهد بن فيصل الردادي المرشح من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الشرقية، فيما حققت المرشحة من الجمعية، أسماء بنت حميد الشمري المركز الأول في الفرع الثالث، والمرشحة أنوار بنت حميد الشمري، المركز الثاني بالفرع الخامس.

وقدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم؛ نائب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ يوسف العفالق، التهنئة لأمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه؛ وأهالي الشرقية، وجميع منسوبي الجمعية لتحقيق المرشحين من المنطقة المراكز المتقدمة، كما هنأ الفائزين والفائزات.

وأشار إلى أن المسابقة على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده تأتي ضمن ما توليه الدولة وفقها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأمراء المناطق لكتاب الله من أهمية كبيرة، إضافة إلى الدعم والمتابعة المستمرة الذي تلقاه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

// انتهى//

13:36ت م

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الدمام 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق24 فبراير 2019 م واسحققت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية المركز الأول في الفرع الأول "للبنين" للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الـ 21 للعام الحالي، كما حققت المركز الأول في الفرع الثالث والمركز الثاني في الفرع الخامس "للبنات".وحل في المركز الأول في الفرع الأول للبنين مجاهد بن فيصل الردادي المرشح من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة الشرقية، فيما حققت المرشحة من الجمعية، أسماء بنت حميد الشمري المركز الأول في الفرع الثالث، والمرشحة أنوار بنت حميد الشمري، المركز الثاني بالفرع الخامس.وقدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم؛ نائب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ يوسف العفالق، التهنئة لأمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه؛ وأهالي الشرقية، وجميع منسوبي الجمعية لتحقيق المرشحين من المنطقة المراكز المتقدمة، كما هنأ الفائزين والفائزات.وأشار إلى أن المسابقة على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده تأتي ضمن ما توليه الدولة وفقها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأمراء المناطق لكتاب الله من أهمية كبيرة، إضافة إلى الدعم والمتابعة المستمرة الذي تلقاه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.// انتهى//13:36ت م0086

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