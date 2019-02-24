شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم ،السفير الإيطالي لدى المملكة لوكا فيراري.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد السفير الإيطالي بالتطور الذي تشهده مناطق المملكة كافة، ومن بينها المنطقة الشرقية التي تشهد نمواً حضارياً مضطرداً ،متمنياً للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.