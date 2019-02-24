شكرا لقرائتكم خبر عن 1900 شخص اعتنقوا الإسلام بتعاوني الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير المكتب الدكتور عبدالرحمن بن حسين الفيفي، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله، ثم بتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مشيداً بتعاون الكفلاء والكفيلات، ومبادرات المتطوعين في الدعوة إلى الله، ودعم المحسنين وأهل الخير في هذا البلد المعطاء، وداعمي وداعمات مكتب الدعوة في شمال الرياض، وأثر دعمهم بعد توفيق الله في تحقيق هذه الإنجازات، داعيا المحسنين إلى استمرار هذه الإسهامات الطيبة في مشاريع المكتب اغتناما لفضل الدعوة إلى الله.
وأضاف أن المكتب أقام تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مسابقة القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بمشاركة (591) متسابقا ومتسابقة من عدة جنسيات، ونفّذ المكتب أكثر من (2900) منشط دعوي في مساجد أحياء وأسواق شمال الرياض، كما تم تفطير (14500) صائم في شهر رمضان، وتسيير (88) حافلة أقلّت (4317) مواطنا ومقيما لأداء مناسك الحج والعمرة، فيما نظم محاضرات ودروس ودورات تعليمية وملتقيات وجولات ميدانية للجاليات استفاد منها أكثر من (180) ألف رجل وامرأة، ونتج عنها بفضل الله دخول (22500) رجلا وامرأة في الإسلام منذ إنشاء المكتب عام 1413هـ.
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