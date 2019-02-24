شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنبه من أمطار على عسير والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على أجزاء من منطقة عسير تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم. وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل عسير والنماص ومركز الربوعة والأجزاء المجاورة لها.



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