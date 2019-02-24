شكرا لقرائتكم وزارة العدل تدعو 59 مرشحة للوظائف النسائية للمراجعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العدل عن ترشيح 59 متقدمة على المسابقة الوظيفية النسائية بالمرتبة الثامنة، ممن تم قبولهن في قوائم الاحتياط.

ودعت الوزارة المترشحات إلى سرعة مراجعة فروعها في المناطق التي تقدمن عليها، لاستكمال مسوغات تعيينهن.

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وأكدت وزارة العدل على المتقدمات على هذه الوظائف ضرورة الدخول إلى بوابة وزارة العدل على الإنترنت (هنا)، والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة الترشيح لهن ومراجعة فروع الوزارة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، مؤكدة أن من لم تراجع خلال تلك المدة فإن ذلك يعتبر عدولاً منها عن التعيين.

وتأتي تلك الوظائف بتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لدعم المرافق العدلية بما تحتاجه من كوادر نسائية مؤهلة لتقديم الخدمات المتميزة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.



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