شكرا لقرائتكم الزكاة والدخل تطلق منصة الرحلات التعليمية.. هذه أهم أهدافها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل منصة تعليمية خاصة بالخطوات والمراحل التي يمر بها العميل أو صاحب المنشأة من بداية تسجيله في الهيئة العامة للزكاة والدخل، تحت مسمى “الرحلات التعليمية”.

وتهدف المنصة إلى تثقيف المكلفين عن أعمال الهيئة الخاصة بالضرائب أو الزكاة، والخطوات التي يتبعونها بشكل مبسط.

وتحتوي “الرحلات التعليمية” على مقاطع مرئية تثقيفية، ورسومات توضيحية، وأسئلة عامة، بهدف تعريف المكلف على تعاملاته الإلكترونية مع الهيئة، وما له من حقوق وما عليه من واجبات، سواء كان المكلف صاحب منشأة كبيرة أم متوسطة أو صغيرة.

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وتم إطلاق أول مراحل المنصة، وهي الرحلة التعليمية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، التي تتكون من 12 مرحلة، ابتداءً من كيفية التسجيل في البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل، ومروراً بمراحل عدة أهمها إصدار الشهادة الضريبية، وكيفية رفع الإقرار الضريبي، وكيفية سداد الضريبة، ومتى يحق للمكلف تقديم اعتراض، وتنتهي بكيفية إلغاء التسجيل.

وتعمل الهيئة الآن على إطلاق الرحلات التعليمية المتبقية الخاصة بزكاة المنشآت، ورحلات ضريبة الدخل، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الاستقطاع، تباعاً خلال الفترة المقبلة.

ويمكن الاطلاع على منصة الرحلات التعليمية في الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط التالي: (هنا).



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