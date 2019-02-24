الان تتابع تكريم أفراد من الدوريات السرية لكشفهم غموض قضايا جنائية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

كرمت شرطة منطقة مكة المكرمة عدداً من أفراد الدوريات السرية بمحافظة جدة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً.

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وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فإنه وبناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة سعادة اللواء / عيد بن سعد العتيبي عدداً من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة الدوريات السرية ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً ونقل لهم خلال ذلك تحيات معالي مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وبهذه المناسبة ثمن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمعالي مدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة.

ومؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانه في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.