شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تدعو 59 مرشحة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة العدل ترشيح 59 متقدمة على المسابقة الوظيفية النسائية بالمرتبة الثامنة، ممن تم قبولهن في قوائم الاحتياط.

ودعت الوزارة المرشحات إلى الدخول على موقعها على شبكة الإنترنت، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين.

وتأتي تلك الوظائف بتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لدعم المرافق العدلية بما تحتاجه من كوادر نسائية مؤهلة لتقديم الخدمات المميزة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.