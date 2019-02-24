شكرا لقرائتكم خبر عن 12.6 ألف جولة على المنشآت الغذائية في المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة)

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة 12643 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية عبر برنامج «راقب»، الهادف إلى رفع أداء الرقابة الصحية من خلال استحداث تقنيات الرقابة الميدانية، ورفع إنتاجية المراقبين وتقييم أدائهم من خلال مؤشرات أداء يتم تطويرها باستمرار.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني، أن الهدف من تنفيذ الجولات الميدانية التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز وتشجيع المطاعم والمجمعات الاستهلاكية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

ونفذت الجولات على نطاق بلديات البلدية النسائية، والحرم والعوالي وأحد والعيون وقباء والعقيق والبيداء والعاقول وأبيار الماشي، والفريش والمندسة والمليليح والصويدرة.

ويسهم برنامج «راقب» في توثيق وإدارة جميع إجراءات العمليات الميدانية للمراقبين والمراقبات الميدانيين، وطرق استقبال المهمات في الميدان، وإرسال التقارير من الميدان بشكل إلكتروني.