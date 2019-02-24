شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على الطائف وميسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الطائف)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، وميسان ومركز بني سعد والأجزاء المجاورة لهما، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.