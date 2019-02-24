، كشف غموض قضايا جنائية بجدة يقود أفراداً بالدوريات السرية للتكريم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على توجيه مدير الأمن العام وتقديراً لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة

كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة اللواء عيد بن سعد العتيبي؛ عدداً من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة من الدوريات السرية ممّن كان لهم دورٌ بارزٌ في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية أخيراً؛ وذلك بناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ حيث نقل لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وثمّن مدير شرطة منطقة مكة المكرّمة لمدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرّمة، مؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.