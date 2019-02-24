، ضبط تشكيل عصابي تورطوا بـ٣٤ جريمة سلب وسطو بالرياض ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها؛ أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط تشكيل عصابي من ستة وافدين (ثلاثة سوريين، وفلسطيني، وأردني، ومصري) ترواحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، والقبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب (٣٤) جريمة سلب وسطو، تَمَثّلت في السرقة من محلات تجارية، بعد احتجاز القائمين على حراستها تحت تهديد السلاح وكسر ما فيها من خزائن حديدية والاستيلاء على محتوياتها من أموال وممتلكات، بالإضافة إلى إتلاف أجهزة صرف آلي بنكية بإطلاق أعيرة نارية عليها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
ضبط تشكيل عصابي تورطوا بـ٣٤ جريمة سلب وسطو بالرياضعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-24
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها؛ أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط تشكيل عصابي من ستة وافدين (ثلاثة سوريين، وفلسطيني، وأردني، ومصري) ترواحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، والقبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب (٣٤) جريمة سلب وسطو، تَمَثّلت في السرقة من محلات تجارية، بعد احتجاز القائمين على حراستها تحت تهديد السلاح وكسر ما فيها من خزائن حديدية والاستيلاء على محتوياتها من أموال وممتلكات، بالإضافة إلى إتلاف أجهزة صرف آلي بنكية بإطلاق أعيرة نارية عليها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
12:57 PM
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها؛ أسفرت -بفضل الله تعالى- عن ضبط تشكيل عصابي من ستة وافدين (ثلاثة سوريين، وفلسطيني، وأردني، ومصري) ترواحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، والقبض عليهم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب (٣٤) جريمة سلب وسطو، تَمَثّلت في السرقة من محلات تجارية، بعد احتجاز القائمين على حراستها تحت تهديد السلاح وكسر ما فيها من خزائن حديدية والاستيلاء على محتوياتها من أموال وممتلكات، بالإضافة إلى إتلاف أجهزة صرف آلي بنكية بإطلاق أعيرة نارية عليها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
، ضبط تشكيل عصابي تورطوا بـ٣٤ جريمة سلب وسطو بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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