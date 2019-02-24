، "تعليم الرياض" تفتتح ملتقى الجامعات الثاني للطالبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - لرفع مستواهن في اختبارَي القدرات والتحصيلي

‏افتتحت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض "بنات" ريم بنت محمد الراشد؛ ملتقى الجامعات الثاني والمعرض المصاحب على مسرح مدارس المنهل الأهلية في حي التعاون، بحضور مديرة مكتب تعليم الشمال فوزية السبتي؛ وعدد من التربويات والأكاديميات.

وقالت الراشد؛ إن الملتقى تم بتنفيذ من لجنة القدرات والتحصيلي في مكتب تعليم شمال الرياض، بالتعاون مع مدارس المنهل، بهدف رفع مستوى الطالبات في اختبارَي القدرات والتحصيلي وتمكينهن من الالتحاق بالتخصصات الجامعية المناسبة لهن، وشرح ضوابط الالتحاق بالجامعة والنسبة الموزونة.

وأضافت، أن الملتقى حظي باستضافة عدد من الجامعات والكليات، منها: جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وجامعة الفيصل وجامعة دار العلوم وجامعة اليمامة وكليات المعرفة وكلية العناية الطبية وكلية الغد الدولية.

اُفتتح الملتقى بآيات من الذكر الحكيم تلتها الطالبة هناء الحمالي؛ من مدارس المنهل، أعقبها السلام الملكي ثم كلمة قائدة مدارس المنهل تهاني الطويلي؛ بعد ذلك عرضت منسقة لجنة القدرات والتحصيلي في مكتب تعليم شمال الرياض هيا الوهيبي؛ خطة اللجنة، ثم قدمت المرشدة الطلابية نجود الشمري؛ وعدد من الطالبات عرض خبرات الطالبات في القدرات والتحصيلي للتأكيد على أهمية الإقبال على الاختبارات بهدوء وطمأنينة، وقدمت إخصائية وحدة الإرشاد وتطوير المهارات في جامعة الفيصل لمياء القحطاني؛ دورة بعنوان: "كيف أحدّد تخصصي الجامعي؟" .

تخلل الملتقى عرض لممثلات الجامعات والكليات المشاركة حول آلية القبول والتخصصات المتاحة وسير الدراسة عند الالتحاق بالجامعة، والإجابة عن استفسارات الطالبات من خلال أركان الجامعات في المعرض المصاحب.

وقدمت الراشد؛ شكرها وتقديرها لكل مَن أسهم في إنجاح الملتقى الثاني للجامعات وتحقيق أهدافه لما يخدم مصلحة العملية التعليمية والتربوية، راجية للجميع دوام التوفيق.