، فضائح ومرتزقة.. "ثورة على قادة الإخوان" تُلهب اتهامات العمالة.. خيانة لا ريب! ،

محمد بن مسعود - الدمام - انشقاقات كبيرة بين عناصرها بالخارج.. و"عبدالماجد" يرى الحل من داخل السجون

حمّل عدد كبير من مؤيدي جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، قادة التنظيم مسؤولية ما يحدث داخل التنظيم الإرهابي بالخارج من انشقاقات داخلية؛ حيث لا تزال جماعة الإخوان تواجه حالة من الاضطرابات والانشقاقات الداخلية؛ بسبب "القيادة الفاشلة المرتزقة"؛ على حد وصف مؤيديها.

وقال عاصم عبدالماجد، القيادي في الجماعة الإسلامية، والهارب في تركيا: إن الفترة المقبلة ستشهد فيها جماعة الإخوان ثورة داخلية من قواعدهم على القيادات التي تدير الجماعة حالياً في الخارج، بعد فشلهم، والانشقاقات التي تشهدها الجماعة داخلياً.

وأضاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" نقلتها اليوم السابع المصرية: "الثورة قادمة، وستبدأ أولاً على قادة الإخوان من قواعدهم، والذي أراه أمامي أن ثورة قادمة على قيادات الإخوان من قواعدهم، والمَخرج الوحيد لهذه الأزمة هو تدخل قيادات السجون لفض الاشتباك وتفهمهم لرغبة القواعد في التغيير والاستجابة لهم بإحداث تغيير حقيقي لا شكلي".

من جانبه كشف طارق قاسم، أحد إعلامي قنوات الإخوان في الخارج، خيانة جماعة الإخوان لمصر؛ معترفاً بأن قيادات الإخوان مرتزقة وفشلة، ويسعون لاستغلال دعواتهم بالتحريض ضد مصر لحصد مكاسب مالية.

وقال قاسم في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "قادتنا ورموزنا مرتزقة فشلة، كل الصف الأول من قيادات الإخوان بإسطنبول، تقريباً صاروا أصحاب بيزنس، وتجنسوا بالجنسية التركية، ومصر بالنسبة لهم مجرد مبرر لحصد مزيد من المكاسب"؛ لاقتاً إلى أن حقيقة ما يحدث بين إخوان إسطنبول سخيفة، وتشمل فضائح كثيرة؛ ولكنها مع الأسف حقيقية.

بدوره اعترف حسام الغمري، أحد إعلاميي الإخوان في إسطنبول، بأن الفترة الماضية شهدت انتكاسات كبيرة داخل جماعة الإخوان، أحدثت حالة من الانهيارات داخل الصف الإخوانى؛ مشيراً إلى أن التنظيم لا يفهم في السياسة، ولا يجيد التعامل معها.

وأوضح "الغمري" في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن سبب تأخر نقده للإخوان؛ هو الحساسية المفرطة التي أصابت قيادة وأعضاء هذا التيار بسبب تكرار النكبات منذ 2013، واستمرارهم في خانة الهزيمة المطلقة منذ ذلك التاريخ.

وتعليقاً على تلك الاعترافات، قال طارق البشبيشي، القيادى السابق بجماعة الإخوان: إن قيادات الجماعة يعلمون أنهم خائنون لأوطانهم؛ لأنهم عندما خرجوا من مصر هاربين قدّموا أنفسهم للدول الخارجية للإيجار لكل أعداء مصر وكل مَن له مصلحة في إضعافها.

وأضاف "البشبيشي" في تصريح نقلته "اليوم السابع" المصرية، أن الإخوان وحلفاءهم اهتموا في الخارج فقط بنشر الفوضى، وفقدوا أي تأثير لهم على الداخل المصري، يخشون الآن من توقف التمويل؛ لذلك زادت الخلافات داخل الجماعة وحلفائها".

وتابع: "التابعون لهذا التنظيم في الخارج، لم يعد لهم أي ثقة في هذا الكيان مرة أخرى، والانشقاقات الداخلية ستظل مستمرة خلال الفترة المقبلة؛ بل وصلت إلى حد الفضائح بين بعضهم البعض؛ فقواعد الجماعة أصبحت تمثل الثورة الداخلية للقيادات؛ وخاصة أن هناك مطالبات عديدة بالتغيير خلال الفترة المقبلة داخل التنظيم".