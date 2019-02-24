، شاهد.. الظلام يخيم على طريق "عفراء بلقرن" ويعرّض حياة سالكيه للخطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - استياء بين الأهالي من غياب وسائل السلامة والعلامات الإرشادية

يفتقر الطريق الواصل بين البظاظة ومركز عفراء بمحافظة بلقرن، لوسائل السلامة؛ ومنها: عدم إنارة الطريق، وغياب العلامات الإرشادية؛ مما يعرّض سلامة سالكيه للخطر لكون الطريق مظلماً.

وأبدى عدد من أهالي مركز عفراء ومرتادي الطريق، تذمرهم واستياءهم من استمرار الوضع بهذا الحال نتيجة عدم وجود إنارة للطريق، إضافة إلى عدم وجود العلامات التحذيرية عند التقاطعات خصوصاً في فترات الليل.

والتقطت عدسة "الخليج 365"، مساء أمس السبت، صوراً عدة توضّح الظلام الدامس الذي يخيم على الطريق، إضافة إلى خلوّ الأسفلت من الخطوط ذات اللون الأبيض العاكس.

يُذكر أن حادثاً مرورياً وقع لسيارة من نوع هايلوكس تويوتا يقودها مسنّ وبرفقته زوجته، عندما انحرفت المركبة، وخرجت عن مسارها إلى المسار الآخر وارتطمت بجبل، وتم نقلهما بواسطة إسعاف الدفاع المدني إلى مستشفى سبت العلايا لتلقي العلاج.