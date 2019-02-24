، حوطة بني تميم .. مصرع وإصابة 12 في حادث على طريق الحيانية ،

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لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأُصيب سبعة آخرون من جرّاء حادث مروري وقع صباح اليوم، بطريق الحيانية- جنوب غربي محافظة حوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض.
وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم قد استقبل صباح اليوم الأحد، 12 شخصاً من بينهم خمس وفيات؛ مواطن وأربعة وافدين، وسبع حالات إصاباتهم متفرقة ومتفاوتة في درجة الخطورة، وعلى الفور باشر الفريق الطبي حالة المصابين بتوفير العلاجات اللازمة لهم ونقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى نفسه.
فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث وفتحت ملف تحقيق للحادثة التي كشفت تفاصيلها الأولية أن مواطناً يقل عدداً من مخالفي ومخالفات نظام الإقامة فقد السيطرة على المركبة في أثناء عبوره الطريق وسط الحيانية فانقلبت مركبته مرات عدة.
ويطالب عددٌ من الأهالي بضرورة تزويد مخفر الحيانية بعدد من رجال الأمنية والسيارات الأمنية لمنع عبور مهرّبي مخالفي الإقامة، إضافة إلى توفير مركز للهلال الأحمر بالمنطقة.
حوطة بني تميم .. مصرع وإصابة 12 في حادث على طريق الحيانيةمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-02-24
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأُصيب سبعة آخرون من جرّاء حادث مروري وقع صباح اليوم، بطريق الحيانية- جنوب غربي محافظة حوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض.
وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم قد استقبل صباح اليوم الأحد، 12 شخصاً من بينهم خمس وفيات؛ مواطن وأربعة وافدين، وسبع حالات إصاباتهم متفرقة ومتفاوتة في درجة الخطورة، وعلى الفور باشر الفريق الطبي حالة المصابين بتوفير العلاجات اللازمة لهم ونقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى نفسه.
فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث وفتحت ملف تحقيق للحادثة التي كشفت تفاصيلها الأولية أن مواطناً يقل عدداً من مخالفي ومخالفات نظام الإقامة فقد السيطرة على المركبة في أثناء عبوره الطريق وسط الحيانية فانقلبت مركبته مرات عدة.
ويطالب عددٌ من الأهالي بضرورة تزويد مخفر الحيانية بعدد من رجال الأمنية والسيارات الأمنية لمنع عبور مهرّبي مخالفي الإقامة، إضافة إلى توفير مركز للهلال الأحمر بالمنطقة.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
11:46 AM
الإصابات تفاوتت في درجة خطورتها .. باشرته فِرق الهلال الأحمر بالمنطقة
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأُصيب سبعة آخرون من جرّاء حادث مروري وقع صباح اليوم، بطريق الحيانية- جنوب غربي محافظة حوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض.
وكان قسم الطوارئ بمستشفى حوطة بني تميم قد استقبل صباح اليوم الأحد، 12 شخصاً من بينهم خمس وفيات؛ مواطن وأربعة وافدين، وسبع حالات إصاباتهم متفرقة ومتفاوتة في درجة الخطورة، وعلى الفور باشر الفريق الطبي حالة المصابين بتوفير العلاجات اللازمة لهم ونقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى نفسه.
فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث وفتحت ملف تحقيق للحادثة التي كشفت تفاصيلها الأولية أن مواطناً يقل عدداً من مخالفي ومخالفات نظام الإقامة فقد السيطرة على المركبة في أثناء عبوره الطريق وسط الحيانية فانقلبت مركبته مرات عدة.
ويطالب عددٌ من الأهالي بضرورة تزويد مخفر الحيانية بعدد من رجال الأمنية والسيارات الأمنية لمنع عبور مهرّبي مخالفي الإقامة، إضافة إلى توفير مركز للهلال الأحمر بالمنطقة.
، حوطة بني تميم .. مصرع وإصابة 12 في حادث على طريق الحيانية ،
المصدر : الخليج 365
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