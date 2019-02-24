، بالصور.. إمكانيات جبارة يتم جمعها لأول مرة في هاتف واحد ،

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كشفت تقارير صحفية عن هاتف ذكي يجمع لأول مرة إمكانيات جبارة عديدة.
وأشار موقع "أندرويد هيد لاين" التقني المتخصص، إلى أن شركة "يو وان فون" الصينية الرائدة؛ ستكشف النقاب عن نسخة متميزة من هاتفها الأحدث "تي 3"، ضمن فعاليات مؤتمر الجوال العالمي المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.
ودعمت الشركة الصينية الرائدة هاتفها الجديد بكاميرات جبارة؛ حيث زوّدته بكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل، تجعلها تلتقط صورة "سيلفي" مثالية.
كما زودت "تي 3" بكاميرا خلفية ثلاثية وصفتها بالجبارة؛ حيث تأتي عدستها الأولى بدقة 48 ميجابيكسل؛ فيما جاءت عدستها الثانية بدقة 16 ميجابيكسل، أما العدسة الثالثة فتأتي بتقنية فريدة من نوعها لالتقاط الصور ثلاثية الأبعاد.
وزودت الشركة الصينية هاتفها الجبار بمعالج من نوع "هيليو بي 90 إس أو سي"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.
ويأتي هاتف "تي 3" بشاشة لمسية فائقة الدقة بقياس 6.3 بوصة، وبطارية بسعة 4200 ميللي أمبير في الساعة.
كما يدعم الهاتف، الذي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 9.0"، بخاصية الشحن اللاسلكي والشحن السريع.
ولم تكشف الشركة الصينية عن السعر المتوقع للهاتف الجديد؛ لكن التقارير أشارت إلى أنه سيكون تنافسياً بصورة كبيرة جداً.
بالصور.. إمكانيات جبارة يتم جمعها لأول مرة في هاتف واحدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-24
كشفت تقارير صحفية عن هاتف ذكي يجمع لأول مرة إمكانيات جبارة عديدة.
وأشار موقع "أندرويد هيد لاين" التقني المتخصص، إلى أن شركة "يو وان فون" الصينية الرائدة؛ ستكشف النقاب عن نسخة متميزة من هاتفها الأحدث "تي 3"، ضمن فعاليات مؤتمر الجوال العالمي المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.
ودعمت الشركة الصينية الرائدة هاتفها الجديد بكاميرات جبارة؛ حيث زوّدته بكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل، تجعلها تلتقط صورة "سيلفي" مثالية.
كما زودت "تي 3" بكاميرا خلفية ثلاثية وصفتها بالجبارة؛ حيث تأتي عدستها الأولى بدقة 48 ميجابيكسل؛ فيما جاءت عدستها الثانية بدقة 16 ميجابيكسل، أما العدسة الثالثة فتأتي بتقنية فريدة من نوعها لالتقاط الصور ثلاثية الأبعاد.
وزودت الشركة الصينية هاتفها الجبار بمعالج من نوع "هيليو بي 90 إس أو سي"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.
ويأتي هاتف "تي 3" بشاشة لمسية فائقة الدقة بقياس 6.3 بوصة، وبطارية بسعة 4200 ميللي أمبير في الساعة.
كما يدعم الهاتف، الذي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 9.0"، بخاصية الشحن اللاسلكي والشحن السريع.
ولم تكشف الشركة الصينية عن السعر المتوقع للهاتف الجديد؛ لكن التقارير أشارت إلى أنه سيكون تنافسياً بصورة كبيرة جداً.
24 فبراير 2019 - 19 جمادى الآخر 1440
11:59 AM
ضمن فعاليات مؤتمر الجوال العالمي المقام في برشلونة الإسبانية
كشفت تقارير صحفية عن هاتف ذكي يجمع لأول مرة إمكانيات جبارة عديدة.
وأشار موقع "أندرويد هيد لاين" التقني المتخصص، إلى أن شركة "يو وان فون" الصينية الرائدة؛ ستكشف النقاب عن نسخة متميزة من هاتفها الأحدث "تي 3"، ضمن فعاليات مؤتمر الجوال العالمي المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.
ودعمت الشركة الصينية الرائدة هاتفها الجديد بكاميرات جبارة؛ حيث زوّدته بكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل، تجعلها تلتقط صورة "سيلفي" مثالية.
كما زودت "تي 3" بكاميرا خلفية ثلاثية وصفتها بالجبارة؛ حيث تأتي عدستها الأولى بدقة 48 ميجابيكسل؛ فيما جاءت عدستها الثانية بدقة 16 ميجابيكسل، أما العدسة الثالثة فتأتي بتقنية فريدة من نوعها لالتقاط الصور ثلاثية الأبعاد.
وزودت الشركة الصينية هاتفها الجبار بمعالج من نوع "هيليو بي 90 إس أو سي"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت.
ويأتي هاتف "تي 3" بشاشة لمسية فائقة الدقة بقياس 6.3 بوصة، وبطارية بسعة 4200 ميللي أمبير في الساعة.
كما يدعم الهاتف، الذي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 9.0"، بخاصية الشحن اللاسلكي والشحن السريع.
ولم تكشف الشركة الصينية عن السعر المتوقع للهاتف الجديد؛ لكن التقارير أشارت إلى أنه سيكون تنافسياً بصورة كبيرة جداً.
، بالصور.. إمكانيات جبارة يتم جمعها لأول مرة في هاتف واحد ،
المصدر : الخليج 365
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