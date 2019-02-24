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إدراج اللغة الصينية في المناهج السعودية يثير الجدل والسخرية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في عن نيتها إدراج اللغة الصينية في المناهج التعليمية كمقرر دراسي بجميع المراحل التعليمية.

بينما لقي هذا القرار موجة من المعارضة والسخرية من قِبل ناشطين ومتابعين سعوديين وعرب, إذ كتب أحدهم "لغة صعبة كيف سأتعلمها؟" وآخر "لغة المستقبل", كانت هذه عينة من آلاف التعليقات على قرار إدراج اللغة الصينية في المناهج التعليمية بالسعودية.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي إلى بكين، حيث شهدت توقيع اتفاقية تتضمن إرسال بعثات للصين لإعداد معلمين في تدريس اللغة الصينية, بحسب موقع بي بي سي عربي..

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