كشف سبب إيقاف أكل الجراد في القصيم بالسعودية

كشفت وسائل إعلام سعودية، السبب وراء وقف أكل الجراد في المملكة العربية السعودية وبالتحديد منطقة القصيم.

وقال أمانة منطقة القصيم، أنه حظرت بيع الجراد وأكله لما تحتويه من أضرار كثيرة على صحة الإنسان.

ووفقاً لموقع "المواطن اونلاين" كان فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم قد طالب أمانة المنطقة بمنع بيع الجراد من الأسواق، نظراً لانتشاره هذه الأيام لوجود الأجواء المناسبة التي تساعد على انتشاره وتكاثره.

وأكد أن، "الفرع قام بعمليات رش للجراد بالمبيدات، مما يؤدي إلى ترسبها في جسم الجراد وهو ما يؤثر على صحة الإنسان".

وطالبت وزارة البيئة والزراعة المياه أمانة المنطقة بتوجيه المراقبين الميدانيين بمنع بيع الجراد والتحذير من أكله.

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وكشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر موقعها أن، "الجراد تتم مكافحته بإعادة استخدام المبيدات العضوية شديدة السمية التي تعتبر سريعة التأثير وقاتلة مع بقاء كميات من المبيد الحشري في جسم الجراد الميت"، مشيرة إلى أن أكله بما يحمله من متبقيات لهذه المبيدات السامة يعرض من يتناوله للتسمم بها.

وشددت الهيئة، على أن كمية المبيد الملوثة للجراد قد تكون عالية، وتكفي للإصابة بتسمم حاد، وتظهر أعراضه بعد فترة وجيزة من أكل الجراد، وقد تمتد لتصل إلى 24 ساعة حسب كمية الجراد المتناولة.

وأضافت أنه عند تناول القليل من الجراد الملوث بالمبيدات التي يصعب على جسم الإنسان التخلص منها تتراكم متبقياتها داخل الجسم خاصة بالأنسجة الدهنية والكبد والكلى والجهاز العصبي، حتى تصل لحد يكفي للإصابة بسمية مزمنة تظهر بشكل خلل في الجهازين العصبي على شكل تشنجات ونوبات صرع، وتصل إلى الجهاز التناسلي بتسببها في العقم، إضافة إلى اختلال في وظائف الكبد والكلى وحدوث محتمل لأورام سرطانية.

وتشهد المملكة العربية السعودية انتشار كبير لأسراب من الجراد نتيجة لكمية الأمطار التي هطلت على المناطق الصحراوية، مما ساعد في هجرة مُبكرة للجراد.