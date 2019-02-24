السعودية اليوم / وزارة العدل تدعو 59 مرشحة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين



الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

أعلنت وزارة العدل عن ترشيح 59 متقدمة على المسابقة الوظيفية النسائية بالمرتبة الثامنة، ممن تم قبولهن في قوائم الاحتياط.

ودعت الوزارة المرشحات إلى الدخول على موقعها على شبكة الإنترنت، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين.

وتأتي تلك الوظائف بتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لدعم المرافق العدلية بما تحتاجه من كوادر نسائية مؤهلة لتقديم الخدمات المتميزة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.

// انتهى //

12:29ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأعلنت وزارة العدل عن ترشيح 59 متقدمة على المسابقة الوظيفية النسائية بالمرتبة الثامنة، ممن تم قبولهن في قوائم الاحتياط.ودعت الوزارة المرشحات إلى الدخول على موقعها على شبكة الإنترنت، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين.وتأتي تلك الوظائف بتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لدعم المرافق العدلية بما تحتاجه من كوادر نسائية مؤهلة لتقديم الخدمات المتميزة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.// انتهى //12:29ت م0062

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