السعودية اليوم / قوة أمن الطرق بالمدينة المنورة تواصل تنفيذ حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"



المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

تواصل القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ فعاليات الحملة التوعوية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" بهدف رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بأهمية النظام العام لمرتادي الطرق الخارجية.

وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة العقيد تركي بن نايف المقهوي أن فعاليات الحملة التي تم تدشينها على مستوى المملكة وتستمر أربعة أسابيع, شملت توزيع المطبوعات التوعوية على مرتادي الطرق من قبل دوريات أمن الطرق بمراكز الضبط الأمني, واستغلال كثافة الحركة المرورية في تعزيز مضامين الحملة لتعزيز السلامة المرورية .

// انتهى //

12:28ت م

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المدينة المنورة 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واستواصل القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ فعاليات الحملة التوعوية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" بهدف رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بأهمية النظام العام لمرتادي الطرق الخارجية.وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة العقيد تركي بن نايف المقهوي أن فعاليات الحملة التي تم تدشينها على مستوى المملكة وتستمر أربعة أسابيع, شملت توزيع المطبوعات التوعوية على مرتادي الطرق من قبل دوريات أمن الطرق بمراكز الضبط الأمني, واستغلال كثافة الحركة المرورية في تعزيز مضامين الحملة لتعزيز السلامة المرورية .// انتهى //12:28ت م0061

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