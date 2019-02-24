

الاحساء 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء غدا الاثنين حفل تكريم 170 من متقاعدي التعليم بالمحافظة للعام 1439 / 1440 هـ، وذلك بقاعة الأحساء للاحتفالات، بحضور وكيل المحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري والمدير العام لتعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم والقيادات التعليمية.

ويأتي هذا التكريم عرفاً وتقديراً لدور من خدموا الوطن بإخلاص وقدموا زهرة عمرهم في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم وأمضوا خلالها سنوات حافلةً بالإنجازات والنجاحات .

//انتهى//

12:26ت م

0060



الاحساء 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء غدا الاثنين حفل تكريم 170 من متقاعدي التعليم بالمحافظة للعام 1439 / 1440 هـ، وذلك بقاعة الأحساء للاحتفالات، بحضور وكيل المحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري والمدير العام لتعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم والقيادات التعليمية.ويأتي هذا التكريم عرفاً وتقديراً لدور من خدموا الوطن بإخلاص وقدموا زهرة عمرهم في خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم وأمضوا خلالها سنوات حافلةً بالإنجازات والنجاحات .//انتهى//12:26ت م0060

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الأحساء يكرم غداً 170 متقاعداً بقطاع التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.