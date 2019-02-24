السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من هطول أمطار على منطقة عسير



أبها 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على أجزاء من منطقة عسير تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل عسير والنماص ومركز الربوعة والأجزاء المجاورة لها.

// انتهى //

12:23ت م

0058



أبها 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على أجزاء من منطقة عسير تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل عسير والنماص ومركز الربوعة والأجزاء المجاورة لها.// انتهى //12:23ت م0058

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